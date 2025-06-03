Almanya’da, 2024 yılında “ırkçı ayrımcılığa” uğradığını belirterek şikayette bulunan kişi sayısı, 2019’a kıyasla 3 kattan fazla artış gösterdi. Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Ferda Ataman, başkent Berlin’de düzenlediği basın toplantısında 2024 ayrımcılık raporunu açıkladı.

Irkçılık Şikayetlerinde Üç Kat Artış

Rapora göre 2024’te, Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi’ne ayrımcılıkla ilgili toplam 11.405 şikayette bulunuldu. Bu sayı 2019’da 4.247, 2020’de 7.932, 2021’de 7.750, 2022’de 8.827 ve 2023’te 10.772 olarak kayda geçmişti. 2024’te yapılan şikayetlerin 3.858’i “ırkçılık, antisemitizm ve etnik köken” nedeniyle yapılırken, bu rakam 2019’a göre 3 kattan fazla arttı. 2019’da bu alanda 1.167 şikayet yapılmıştı.

2020’de bu sayı 2.002’ye, 2021’de 2.054’e, 2022’de 2.914’e, 2023’te ise 3.409’a ulaşmıştı. Engellilik, Cinsiyet ve Din de Öne Çıkıyor Şikayet konularında ikinci sırada 2.476 başvuru ile engellilik, üçüncü sırada ise 2.133 başvuru ile cinsiyet ayrımcılığı yer aldı. 1.091 başvuru yaş, 626 başvuru ise din ve dünya görüşü temelli ayrımcılık içeriyor. Ayrımcılık En Çok İş Piyasasında Şikayetlerin 3.002’si iş piyasasında, 1.598’i hizmet ve ürünlere erişimde, 1.250’si devlet dairelerinde, 821’i kamusal alanlarda, 577’si eğitim, 479’u polis ve yargı, 391’i konut edinme ve 391’i sağlık alanındaki ayrımcılıklar nedeniyle yapıldı.

"Ayrımcılık Şikayetleri Şimdiye Kadarki En Yüksek Seviyede"

Ferda Ataman, 2024 yılında yapılan 11.405 şikayetin, Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi tarafından kaydedilen şimdiye kadarki en yüksek sayı olduğunu belirtti: “Bu, 2019’dan bu yana iki kattan fazla bir artış anlamına geliyor.” Bu şikayetlerin 9.057’sinin Eşit Muamele Yasası kapsamına girdiğini söyleyen Ataman, bu yasanın engellilik, cinsiyet, din, dünya görüşü, ırkçılık ve antisemitizm gibi alanlarda ayrımcılığa karşı koruma sağladığını hatırlattı.

"Devlet Dairelerinde Ayrımcılığa Karşı Yeterince Koruma Yok"

Yasanın geçerli olmadığı alanlardan 2.348 şikayet aldıklarını ifade eden Ataman, bunların çoğunun polis, yargı ve okullarda yaşanan ayrımcılıklarla ilgili olduğunu belirtti. “Almanya’da insanlar ayrımcılığa karşı restoranlarda, devlet dairelerinden daha iyi korunuyor.” Bu nedenle yasanın yeniden düzenlenmesi ve devlet kurumlarındaki ayrımcılığı da kapsaması gerektiğini vurguladı. "Şikayetler Buzdağının Görünen Kısmı" Ayrımcılığın en fazla iş piyasasında yaşandığını aktaran Ataman, bu alanda özellikle kadınların önemli oranda etkilendiğini dile getirdi. “Almanya’da her üç kişiden birinin ayrımcılık yaşadığını biliyoruz. Bu nedenle bize gelen şikayetler buz dağının sadece görünen kısmıdır. İstatistiklerimiz eğilimleri gösteriyor.” "Irkçılık Almanya’da Büyüyen Bir Sorun" Aldıkları şikayetlerin, ayrımcılığın Almanya’da büyüyen bir sorun olduğunu açıkça ortaya koyduğunu belirten Ataman: “Irkçılıkla ilgili büyük bir sorunumuz var. Cinsiyetle ilgili büyük bir sorunumuz var. Ve engelli insanlara eşit katılım sağlama konusunda büyük bir isteksizliğimiz var.”

"Almanya’da Yanlış Park Etmek, Ayrımcılıktan Daha Ciddi Cezalandırılıyor"

Ataman, göçmen kökenlilerin “Zaten yakında hepiniz sınır dışı edileceksiniz” gibi sözlere maruz kaldığını ve sınıflarda çizilen gamalı haçların haftalarca kaldırılmadığını aktardı. “Bu yüzden milyonlarca kişi güvenlikleri konusunda her zamankinden daha fazla endişe duyuyor. Bunu ciddiye almalıyız ve ayrımcılığı normal kabul etmemeliyiz.” Ataman ayrıca, Almanya’da anayasal organların aşırı sağa karşı tüm yasal yolları kullanması gerektiğini belirtti. “Almanya’da yanlış park etmek, insanlara ayrımcılık yapmaktan daha tutarlı bir şekilde cezalandırılıyor.”