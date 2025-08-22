Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Hürriyet Mahallesi Erim Sokak'ta gece saatlerinde meydana gelen kazada B.T., kullandığı 59 FL 136 plakalı hafif ticari aracın kontrolünü yitirmesi üzerine yol kenarında park halindeki otomobillere çarptı. Kazada, 4 araçta hasar meydana geldi. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin kontrolünde sürücü B.T.'nin 3.74 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL ceza uygulanan sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Polis merkezine götürülün sürücü hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı. Aracın park halindeki otomobillere çarptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Muhabir: Haber Merkezi