Kazada; Ayşegül Keskin (32), Müşerref Agan (62), Veli Agan (60), Hüseyin Agan (28), Ali Güneş Kuzgun (27), Emine Kuzgun (47) ve Mustafa Doruk Kuzgun (12) ile kimliği henüz belirlenemeyen 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan 4’ü Sultanhanı Devlet Hastanesi’ne, 7’si ise Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili incelemeler devam ederken, yetkililer özellikle kum fırtınasının etkili olduğu bölgelerde sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.