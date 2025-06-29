Konuşmasında AK Parti’nin iktidar pratiğini hedef alan Ağıralioğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Biz sizi memleketin sorunlarını yenin diye sevdik ve destekledik. Siz sadece muhalefeti yendiniz. CHP’yi yendiniz, CHP’yi yenmeyi sevdiniz. Ama enflasyonu yenemediniz, fakirliği yenemediniz, rüşveti yenemediniz, israfı yenemediniz.”

“Muhafazakârlığınızın iktidarında hiçbir şeyi muhafaza edemediniz, sadece iktidarı muhafaza ettiniz. Artık sizi yenmeye, sizden memleketi almaya karar verdik. Hatta size ettiğimiz duaları bile geri almaya karar verdik.”

Konya’da İl Başkanlığı Açıldı

ANAHTAR Partisi, Konya’daki il başkanlığı açılışını da gerçekleştirdi. Açılış sonrası Konya Spor ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen halk buluşmasında konuşan Ağıralioğlu, partisinin halkla birlikte "yeni bir siyasetin kapısını aralayacağını" ifade etti.