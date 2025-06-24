AKP Bartın İlçe Başkanı Muhammet Kızılayoğlu, önceki gece tartıştığı komşusuna silahla ateş ederek ağır yaraladı. Olay önceki gece Bartın'da yaşandı.

Sosyal medyadan alınan bilgilere göre Kızılayoğlu, ile komşusu İ.Ö. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kavga çıkarken bunun üzerine elinde beyzbol sopası olan İ.Ö.'ye ateş ederek ağır yaralanmasına neden oldu.

Vücuduna isabet eden mermiler sonucu yere yığılan İ.Ö, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muhammet Kızılayoğlu kimdir?

1984 yılında Bartın’ın Kutlubeytabaklar Köyü'nde doğdu. İlköğretimini Bartın'da tamamladı. Endüstri Meslek Lisesi Elektrik bölümü ardından Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Elektrik bölümünden mezun oldu. Oyak İnşaat ve Enerjisa’da çalıştıktan sonra (2008–2010), 2010 yılında “Sistem Enerji” isimli kendi firmasını kurdu. 2019’da Bartın Sistem Enerji İnşaat Elektrik Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’ni, 2024’te de BEMM Enerji İnşaat Taahhüt Firması’nı hayata geçirdi. 2019'da AK Parti Bartın merkez ilçe yönetimine katıldı. Nisan 2023’te, Ümit Aksakal’dan boşalan merkez ilçe başkanlığı görevine atandı ve Kasım 2024’te yapılan kongrede oy birliğiyle yeniden seçildi.