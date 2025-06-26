YALÇIN ERCAN

Ziyarette Ankara Kent Konseyi’ni temsilen Başkan Halil İbrahim Yılmaz’ın yanı sıra, Başkan Yardımcısı Dr. Süleyman Basa, Şevket Bülend Yahnici, Büyükelçi Metin Kılıç, Engin Ökten, Orhan Kemal Erkılıç, Feramuz Üstün, Pınar Ayhan, Birten Gökyay, Umut Karakülah ve Olcay Şendil hazır bulundu.

Gazeteciler Cemiyeti adına Başkan Vekili Ayhan Aydemir’in yanı sıra Genel Sekreter Kenan Şener, Mali Sekreter Ali Topçu, Başkan Yardımcıları Mustafa Yoldaş ve Ali Oruç, Yönetim Kurulu Üyeleri Güray Soysal ile Zeynep Gürcanlı gelen heyeti kabul etti.

GAZETECİLER CEMİYETİ AVRUPA GAZETECİLER FEDERASYONU’NA ADAY

Bu yıl Avrupa Gazeteciler Federasyonu’na (EFJ) adaylığını açıklayan Gazeteciler Cemiyeti, Ankara’nın tarihi ve kültürel mirasını Avrupalı 120’yi aşkın gazeteci sivil toplum örgütlerine tanıtma noktasında Ankara Kent Konseyi ile iş birliği kararı aldı.

Konuya ilişkin ilk ön toplantı Gazeteciler Cemiyeti’nde gerçekleştirildi. Ziyaret Basın Evi’nin gezimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.