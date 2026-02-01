AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından Karabük’ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen Batı Karadeniz Bölge Strateji Toplantısı’na, Ahmet Büyükgümüş ve partililer katıldı. Toplantıda konuşan Büyükgümüş, 2024 yerel seçimlerinde istenilen başarıyı gösteremedikleri şehirlerdeki durumu değerlendirdi.

“Ankara’da lime lime dökülen bir yönetim anlayışı var”

Ankara’daki mevcut duruma ilişkin eleştirilerde bulunan Büyükgümüş,

“Vizyon projelerden, marka şehirlerden, küresel çapta ilgi uyandıracak gelişmelerin çok çok ötesinde, adeta 70’li 80’li yılların Türkiye’si ile Ankara’da karşı karşıyayız. Bugün Ankara’da gördüğümüz adeta lime lime dökülen bir yönetim anlayışıdır” ifadelerini kullandı.

Gece geç saatlerde su bulmakta zorlanan vatandaşlara dikkat çeken Büyükgümüş, bu durumun mutlaka not edilmesi gerektiğini söyledi. İstanbul’da yaşananlara da değinen Büyükgümüş, “Çok acımasız bir yolsuzluk şebekesinin İstanbul’un dört bir yanını sarmaya çalıştığını görüyoruz” dedi.

“Şikayet eden de CHP’li, suçlanan da CHP’li”

Son dönemde mahkemeye intikal eden yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükgümüş, şunları söyledi:

“Bu yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili olarak şikayet edenler Cumhuriyet Halk Partili. Bilgileri, belgeleri mahkemeye ulaştıranlar CHP’li. İtirafçı olup bu yolsuzluk şebekesinin parçası oldum diyenler CHP’li. Suçlananlar yine CHP’li. AK Parti bunun neresinde? Hiçbir yerinde.”

Özgür Özel’e yönelik eleştirilerini sürdüren Büyükgümüş,

“Ama Sayın Genel Başkanları Özgür Özel kalkıyor bir gün davanın savcısı oluyor, bir gün avukatı oluyor. Böyle siyaset olmaz. Böyle hukuk devleti olmaz. Böyle sağlıklı bir toplumsal düzen olmaz” ifadelerini kullandı.