AK Parti’nin resmi sosyal medya hesabından “Son 2 Gün” başlığıyla yayımlanan video, kamuoyunda merak uyandırdı. Söz konusu paylaşımın ardından birçok kullanıcı, videonun altına “Son 2 gün ne demek?” gibi yorumlar yaptı. Ülkenin siyasi atmosferinde belirsizlikler ve hareketlilik sürerken, partinin bu gizemli paylaşımı sosyal medyada hızla yayıldı. Bazı kullanıcılar, paylaşımın seçim ya da sürpriz bir gelişmeye işaret ettiğini iddia etti.

Peki İşin aslı ne?

Edinilen bilgilere göre, AK Parti 11–13 Temmuz tarihleri arasında Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde geniş kapsamlı bir kamp düzenleyecek. Kamp; milletvekilleri, MYK, MKYK üyeleri ve bakanların katılımıyla gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da hem açılış hem kapanışta yer alması bekleniyor.

Gündem yoğun geçecek!

Kampın ana gündem maddeleri arasında ekonomi, terörle mücadele, yeni anayasa çalışmaları ve 2028 stratejileri yer alıyor. Bu nedenle, sosyal medyada paylaşılan “Son 2 Gün” videosunun, bu kampa dair bir geri sayım olduğu değerlendiriliyor.

Vatandaş yorumları; Seçime mi gidiyoruz?

Sosyal medyada yapılan yorumlar arasında, “Seçime mi gidiyoruz?”, “Yoksa kabine değişikliği mi var?” gibi tahminler dikkat çekti. Ancak eldeki veriler, paylaşımın büyük olasılıkla parti içi kamp hazırlıklarına işaret ettiğini gösteriyor.