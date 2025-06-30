Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Behzat Böke, henüz küçük yaşlarda başladığı ahşap oymacılığı mesleğini tam 57 yıldır büyük bir tutkuyla devam ettiriyor. Ahşap rölyef ve heykel sanatçısı olan Böke, sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da cami, kilise ve tarihi yapılarda birçok sanat eserine imza attı. 2021 Ahi Evran Yılı’nda 'Türkiye’nin Ahisi' seçilen Böke, zanaatını bir sanata dönüştürmesiyle biliniyor.

"İmalat Zor, Çırak Yok"

Ahşap oymacılığının ve klasik mobilyacılığın günden güne gerilediğine dikkat çeken Böke, “Mobilyacılıkta oymacılık maalesef istediğimiz noktada değil. Sektör can çekişiyor. Yeni nesil bu işe ilgi göstermiyor, çırak yetişmiyor. Biz hâlâ bu işi 25-30 yıllık emektar ustalarla yürütüyoruz. Her detayını iğneyle kuyu kazar gibi işliyoruz, ama imalat zorlaştı” diye konuştu.

"Sanatımız Dizilerde Yaşıyor, Ama Geleceği Belirsiz"

Böke, yaptıkları el işçiliği eserlerin Türkiye'deki birçok dizide kullanıldığını belirten Böke, “Biz bir kütüğü alıp ona hayat veriyoruz. İnsan, hayvan figürleri, portreler yapıyoruz. Bunlar torunlara bırakılacak eserler ama bu zanaatın geleceği belirsiz” dedi.

"Taklit Ürünlere Dikkat" Uyarısı

Ahşap gibi gösterilen ama aslında döküm olan taklit ürünlerin piyasada arttığını belirten Behzat Böke, “Bir iki kalıptan sonra döküm ürünleri piyasaya sürüyorlar. Üzerine boya yapınca insanlar gerçeğinden ayıramıyor. Müşteriler, 'gerçek ahşap' diye alıyor ama değil. Bu konuda dikkatli olunmalı” diyerek uyardı.