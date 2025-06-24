Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün TIR'a çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar- Antalya kara yolunun Sandıklı ilçesi çıkışında meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 FHG 098 plakalı 36 yolcunun bulunduğu otobüs, Ekinova köyü yakınlarında pelet yem yüklü 03 ABG 940 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahale sonrası Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kara yoluna dökülen yem nedeniyle 2 araç maddi hasarlı kazaya karıştı. Kazayla ilgili araştırma başlatıldı.