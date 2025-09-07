İznik’te oluşturulan 'K9 Canlı Arama Birimi'nde köpekler, deprem, sel, kayıp arama ve enkaz altında mahsur kalanların yerini tespit edebilmek için çeşitli senaryolarla yetiştiriliyor. İtfaiye bünyesinde görev yapan Tetik, Nomex, Kiraz ve Zeus isimli köpeklerden 2’si eğitimlerini tamamlayıp sahada göreve çıkabilecek seviyeye ulaştı. Biri 5, diğeri 13 aylık olan yavru köpeklerin ise eğitimleri sürerken, aktif olarak görev yapan 86 canlı arama köpeği bulunuyor. 19 personel, 4 araç ve 2 K9 eğitmeniyle gürültü, duman, dar alan ve kalabalık gibi afet koşullarının bire bir yansıtıldığı eğitimlerde, köpeklerin her türlü durumda en etkin performansı gösterebilmesi için uygulamalı çalışmalar yapılıyor.

‘HER DAİM HAZIRIZ’

Eğitimlerde, doğada kaybolan vatandaşları bulmak ya da enkaz altında mahsur kalanların yerini tespit edip profesyonel olarak çıkarmak için çalıştıklarını ifade eden K9 Canlı Arama Birimi'nde görev yapan Taner Demir, "Bunun için 2 köpeğimiz 2 yıllık eğitimini tamamlayıp göreve hazır bulunmakta. Onlar haricinde biri 5 aylık, diğeri 13 aylık 2 köpeğimiz daha eğitim almakta. Bu süreci en hızlı ve etkin şekilde tamamlayacağız. Amacımız herhangi bir afet durumunda en iyi şekilde müdahale etmek. Bursa İtfaiye Daire Başkanlığı olarak her daim hazırız" dedi.

'SÜREKLİ ÇALIŞIYORUZ'

Köpeklerin eğitiminde görev alan İrem Kayaalp ise yavru köpeklerde en önemli eğitimin sosyalizasyon olduğunu belirterek, “Bizim de en büyük hedefimiz Türkiye’de K9 köpekleri yetiştirmek. Ne kadar çok köpeğimiz olursa o kadar başarılı olacağımıza inanıyoruz. Bu yüzden de sürekli çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. (DHA)