Her yıl olduğu gibi bu yıl da adli tatil 20 Temmuz itibarıyla başladı. Yargı çalışanlarının ve hukuk sisteminin belirli bir süreliğine dinlenmeye geçtiği bu süreç, 1 Eylül 2025 tarihine kadar devam edecek. Adli tatil boyunca istisnai durumlar dışında mahkemelerde duruşma yapılmayacak, işlemler sınırlı ölçüde yürütülecek.

Sadece nöbetçi mahkemeler ve savcılıklar görev başında olacak. Özellikle tutukluluk halleri, acil işler ve zaman aşımı gibi istisnai dosyalar tatil sürecinde değerlendirilmeye devam edecek.

Yalnızca nöbetçi mahkemeler ve savcılıklar görev başında olacak. Özellikle tutukluluk halleri, acil işler ve zaman aşımı gibi istisnai dosyalar bu süreçte değerlendirilmeye devam edecek.

Tatil sürecinde hangi davalar görülecek?

Adli tatilde genellikle ceza yargılamalarında tutuklu sanıklarla ilgili işlemler, acil tedbir talepleri, delil kaybı riski olan durumlar ve çocuklarla ilgili bazı davalar gündeme alınabiliyor. Boşanma, iş ve ticaret davaları gibi çoğu hukuk davası ise tatil sonrası takvime alınıyor.

Vatandaşlar adli tatil sürecinde hukuki işlemlerini gerçekleştirebilmek için sadece nöbetçi mahkemelere ve savcılıklara başvurabilecek. Avukatlar da bu süreçte dinlenmede olacak, yalnızca acil durumlar için müvekkillerine destek verecekler.