Avrupa Atletizm Birliği (EA) tarafından Norveç’in Bergen şehrinde düzenlenen Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası’nın son gününde 3’ü bayrak yarışı olmak üzere 9 disiplinde 20 atlet mücadele etti. 8 milli sporcu final için piste çıkarken, Türkiye 2 altın madalya birden kazandı. Kadınlar 1500m’de Dilek Koçak sezonun en iyi derecesi olan 4:07.79 ile, 10.000m yürüyüşte Mazlum Demir ise kariyerinin en iyi derecesi olan 39:45.84 ile altın madalyanın sahibi oldu.

Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası’nın son gününde elde edilen dereceler şu şekilde:

FİNALLER

-Dilek Koçak, 1500m: 4:08.79 –SB- (ALTIN MADALYA)

-Mazlum Demir, 10.000m Yürüyüş: 39:45.84 –PB- (ALTIN MADALYA)

-Emre Çiftçi, Çekiç Atma: 68.41m (8.)

-Mesut Bülbül, Üç Adım Atlama: 15.41m (11.)

-Cuma Özcan, 3000m Engel: 8.43.97 (11.)

-Harun Bilir, 10.000m Yürüyüş: 42:35.31 –PB- (15.)

-Esmanur Yılmaz, 5000m: 16:50.66 (16.)

-Hayrettin Yıldız, 10.000m Yürüyüş: DNF

ELEMELER

-4x100m Kadın Bayrak Takım (Büşra Akay & Sıla Koloğlu & Simay Özçiftçi & Beyzanur Seylan) – 44.42 (9.) Büyükler ve U23 Türkiye Rekoru

-4x100m Erkek Bayrak Takım (Hüseyin Mutlu Korkmaz & Berkay Canbolat & Hasan Beyazel & Orçun Duran) – 39.97 (14.) U23 Türkiye Rekoru

-4x400m Erkek Bayrak Takım (Mustafa Çinpolat & Deniz Kaan Kartal & Abdulkerim İran & İsmail Nezir): DQ