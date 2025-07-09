Adana'da polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 7’si tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıçam ilçesi Sofudede Mahallesi, Yüreğir ilçesi Atakent ve Ulubatlı Hasan mahalleleri, Seyhan ilçesi Havuzlubahçe, Mirzaçelebi, Yeni Baraj ve Mestanzade mahalleleri ile Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi’nde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenleyen ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada, 11 pakette 13,57 gram metamfetamin, 6 pakette 884,17 gram sentetik kannabinoid, 109 pakette 311,14 gram esrar, 988 ecstasy hap, 268 sentetik ecza, 1 kilo 838 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ile 25 kartuş, 5 fişek, 2 hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler, polise verdikleri ifadelerde içici olduklarını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.