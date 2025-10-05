Adana'nın Karataş ilçesinde vatandaşlar İsrail'in Gazze’ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırısına tepki göstererek teknelerle Akdeniz'e açıldı.

İsrail'in Gazze’ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırısını kınamak için Karataş Limanı'nda etkinlik düzenlendi. Etkinliğe AK Parti Adana İl Teşkilatı'nın yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyesi katıldı. Grup adına basın açıklaması yapan AK Parti İl Başkanı Tamer Dağlı, İsrail'i lanetlediklerini belirterek, "İsrail'in Filistin'e karşı zulmü ve son dönemde uluslararası sularda Sumud Filosu'na yapılan haksızca saldırıları, oraya yapılan gıda, giyim ve benzeri yardımların engellenmeye çalışılması, oradaki mazlum halka zulmü lanetlemek adına bugün tüm Adanalı hemşehrilerimizle beraber Karataş sahilindeyiz. İnşallah hava şartları da müsaade ederse teknelerle de hazırlıklarımızı yaptık, Akdeniz sularına açılacağız. İnşallah bu mazlumlara yapılan soykırım son bulur, özgür Filistin'e hep beraber kavuşuruz diyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından, Türk ve Filistin bayrakları sallayan gruplar slogan atarak teknelerle Akdeniz'e açıldı. Sahilde tur atan tekneler etkinliğin sonunda kıyıya döndü.