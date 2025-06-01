Yeni toplu taşıma düzenlemesi kapsamında Buruk hattına özel halk otobüsü dahil edilince, bazı dolmuş şoförleri duruma tepki gösterdi. Gerginliğin büyümesi üzerine olaylar şiddetli saldırılara dönüştü.

İstasyonda Kan Donduran Saldırı

Dün akşam saatlerinde bir dolmuş şoförü ve beraberindekiler, akaryakıt istasyonunda yakıt alan özel halk otobüsüne taş ve sopalarla saldırdı. Şoför sopa ve yumruklarla darbedildi. Olay yerinden kaçmaya çalışan otobüs şoförü, saldırganlardan biri tarafından tabancayla hedef alındı. Otobüsün açık kapısına ateş edildi, şoför koşarak kaçmaya çalışırken yeniden darbedildi. Saldırganlardan biri, otomobille şoförü ezmeye çalıştı. Tüm bu dehşet anları, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaldırım Taşlarıyla Camlar Kırıldı

Başka bir saldırıda ise dolmuşla halk otobüsünün önü kesildi. Saldırgan dolmuş şoförü, yerden aldığı kaldırım taşlarını otobüsün ön camına fırlatarak camları parçaladı. Bu anlar da otobüsün iç güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

3 Şoför Yaralandı, Polis Saldırganların Peşinde

Saldırılarda yaralanan 3 özel halk otobüsü şoförü, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, olay yerlerinden kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.