12 Temmuz akşamı, saat 23.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde yaşayan S.A.'ya ait motosiklet, evinin avlusundan çalındı. Motosikleti fark eden Kerem Y., duvardan tırmanarak evin bahçesine girdi, kilidi kırdığı motosikleti sürükleyerek hızla uzaklaştı. O anlar, bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Motosiklet sahibi S.A., sabah uyandığında motosikletinin kaybolduğunu fark ederek durumu Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.

Polis Ekipleri Hızla Hareket Geçti

Olayın ardından, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarındaki görüntülerden yola çıkarak şüphelinin Kerem Y. olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucunda, Kerem Y.’nin aynı mahallede ikamet ettiği ve hırsızlık ile yağma suçlarından 5 kaydı bulunduğu öğrenildi.

"Hoşuma Gitti, Çaldım" İtirafı

Kerem Y., yakalanarak emniyete götürüldü ve sorgusunda şaşırtıcı bir itirafta bulundu. Şüpheli, motosikleti sokakta görünce hoşuna gittiğini, hevesine yenik düşüp çaldığını ve bir süre gezip geri vereceğini söyledi. Ancak, polisin hızlı müdahalesiyle planı gerçekleşmeden sonlandı.

Çalınan Motosiklet Sahibine Teslim Edildi

Kerem Y., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tüketicinin Güvenliği İçin Sıkı Denetimler

Bu tür hırsızlıkların önlenmesi için, güvenlik kameralarının rolü bir kez daha ön plana çıktı. Ayrıca, motosiklet sahiplerinin araçlarını güvenli alanlarda park etmeleri ve gidon kilidi gibi güvenlik önlemleri almaları önem taşıyor.