Gece saatlerinde TAG Otoyolu’nun Adana Organize Sanayi Bölgesi yönünde yaşanan kazada, arıza yapan bir otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırılmaya çalışılırken aynı yönde ilerleyen bir TIR, yol kenarında bekleyen iki otomobil ile çekiciye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ortalık savaş alanına döndü.

TIR Yol Kenarındaki Araçlara Çarptı, Ulaşım Kısa Süreliğine Durduruldu

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda ulaşım bir süreliğine durduruldu. Araçların kaldırılmasıyla birlikte trafik yeniden normale dönerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.