Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, orman yangınlarından etkilenen vatandaşların geçici barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarının hizmete açıldığını duyurdu.

Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “GSB yurtlarımız, yangından etkilenen illerimizde evlerini boşaltmak zorunda kalan vatandaşlarımızın hizmetindedir. Her zaman, her şartta GSB hep yanında” ifadelerini kullandı.

Yangınla Mücadelede Yoğun Seferberlik

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise Türkiye genelinde süren orman yangınlarına ilişkin güncel verileri paylaştı. AFAD’ın açıklamasına göre; Karabük, Bursa, Antalya, Mersin, Ankara, Kahramanmaraş gibi birçok ilde çıkan yangınlara karşı mücadele havadan ve karadan aralıksız devam ediyor.

AFAD’ın bilgilendirmesine göre yangın söndürme çalışmalarına:

5 bin 400 personel ,

119 hava aracı ,

1.537 kara aracı aktif olarak katılıyor.

Çalışmaların, Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ve Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında sürdüğü belirtildi.

10 İlde Tahliyeler ve Hayvan Kurtarma Operasyonu

20-26 Temmuz tarihleri arasında olası risklerin önüne geçmek amacıyla 10 ilde yangın tahliyeleri gerçekleştirildi. 53 yerleşim biriminde vatandaşlar güvenli bölgelere alınırken, Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Antalya, Uşak, Sakarya ve Karabük’te toplam 8 bin 269 küçükbaş ve büyükbaş hayvan tahliye edildi.

AFAD, gelişmelerin titizlikle takip edildiğini ve gerekli tüm müdahale planlarının uygulandığını kaydetti.