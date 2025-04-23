Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında sosyal medya hesabından anlamlı bir mesaj paylaştı. "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" vurgusuyla açılan Gazi Meclis’in, milli iradenin ve demokrasinin merkezi olmaya devam edeceğini belirten Tunç, çocukların birlik, beraberlik ve bağımsızlık ruhunu yaşatacağına inandığını ifade etti. Tunç, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerle gazileri rahmet ve minnetle andı.

Tunç mesajında,

"Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 105. yıl dönümü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

Bağımsızlığından asla vazgeçmeyen aziz milletimiz, hiçbir zaman esaret altına girmeyeceğini ve milli iradenin tutsak edilemeyeceğini 23 Nisan 1920'de tüm dünyaya ilan etmiştir.

‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diyerek açılan Gazi Meclisimiz, ilelebet milli iradenin, demokrasinin tecelligâhı ve kalbi olmaya devam edecektir.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız, milli birlik ve beraberlik ruhumuza, vatanımıza ve bağımsızlığımıza daima sahip çıkacaktır.

İstiklal Harbimizin Başkomutanı ve TBMM’nin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, istiklal ve istikbalimiz için canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.