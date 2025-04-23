Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde yer alan toplu gıda satış alanında gerçekleştirilen geniş çaplı denetimde 35 ton güvensiz gıdaya el konulduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yumaklı, vatandaşlardan gelen şikayetler ve önceki denetimlerin analizleri doğrultusunda harekete geçtiklerini belirtti. Türkiye'de ilk kez bu kapsam ve eş zamanlılıkta yapılan operasyonda, 30 farklı ekip 58 peynir satışı yapan işletmeyi inceledi.

Yapılan denetimlerde, olgunlaşma süresi tamamlanmamış, etiketsiz ya da sahte etiketli, taklit veya tağşiş şüphesi bulunan ve hijyen koşullarına uygun olmayan toplam 35 ton ürün tespit edildi. Bu ürünlerin 25 tonu muhafaza altına alınırken, tüketici sağlığı açısından risk taşıdığı belirlenen 10 ton ürün imha edilecek.

✋ GÜVENİLİR GIDADAN TAVİZ YOK



🔍 Gıda denetimlerimize toplu satışların yapıldığı gıda sitelerinde hız kesmeden devam ediyoruz.



📍Vatandaşlarımızın şikayetleri ve önceki denetimlerimizin kaynağa odaklı incelemesi neticesinde İstanbul - Bayrampaşa’daki gıda sitesine 30 AYRI… pic.twitter.com/GLOvaTTdNE — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) April 23, 2025