Özellikle villa turizmi ile öne çıkan Kaş'ta, son yıllarda kaçak yapı sayısında artış yaşandı. Kalkan, Gelemiş, İslamlar, Gökçeören, Üzümlü mahallelerinde, son yıllarda ruhsatsız ve izinsiz birçok yapı inşa edildi. Kaş Belediyesi'nin son yıllarda ilçe sınırları içerisinde yaptığı denetimlerde, aralarında yabancılara da ait binlerce kaçak yapı tespit edildi. Bazıları belediye tarafından yıkılırken, kaçak yapı sayısı ise son olarak 3 bin 495 olarak belirlendi. Belediye; Hazine ve maliye arazileri ile kıyı kenarında ve tapulu arazilerdeki kaçak yapıların yıkımı için ihale ilanı yayımladı.

İhalede, 2018 yılında 432, 2019 yılında 535, 2020 yılında 412, 2021 yılında 539, 2022 yılında 586, 2023 yılında 622 kaçak, 2024 yılında ise 369 olmak üzere toplamda 3 bin 495 kaçak yapı tespit edildiği belirtildi. İhalenin şartnamesinde, yıkımın tamamının 2025 yılı içerisinde 125 günde bitirileceği, sürenin mücbir sebeplerle uzaması halinde yetkilinin idare olduğu, yıkım ve tahliyelerde polis, jandarma ve zabıta tarafından önlemler alınacağı bildirildi.

KATILAN OLMADI

1 milyon 87 bin 231 metrekare alan üzerine kurulu 3 bin 495 kaçak yapının yıkım ihalesi, 3 Ocak'ta Kaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde yapıldı. Ancak ihale, katılan olmadığı gerekçesiyle iptal edildi.

Kaş Belediyesi tarafından 2015 yılında 1263 kaçak yapının yıkımı, 2016 yılında 1868 kaçak yapımının yıkımı, 2017 yılında 2 bin 67 kaçak yapımının yıkımı için 2 kez ihaleye çıkıldı. Ancak bu ihaleler, teklif verilmemesi nedeniyle iptal edildi. 2018 yılında çıkan 'İmar Barışı'nın ardından 2020 yılına kadar ihale yapılmadı ve tespit edilen kaçak yapı sayısında düşüş yaşandı. 2020 yılında 274 kaçak yapının yıkımı, 2022 yılında 2 bin 152 kaçak yapının yıkımı, 2023 Nisan ayında 3 bin 162 ve son olarak 2023 Kasım ayında toplam 3 bin 719 kaçak yapının yıkımı için ihaleye çıkıldı. Ancak bu ihaleler de kimse katılmadığı için iptal edildi. (DHA)