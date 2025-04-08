Associated Press'in (AP) ulaştığı bilgilere göre, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde başlatılan ve 900 binden fazla kişinin faydalandığı “CBP One” adlı göçmenlik uygulamasını kullanarak ülkeye geçici olarak yerleşen kişilere, ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) tarafından ülkeyi terk etmeleri yönünde bilgilendirme yapıldı.

Honduraslı bir göçmen aileye gönderilen DHS e-postasında açıkça “Artık ABD’yi terk etmenizin zamanı geldi” ifadesi yer aldı. Aynı mesajı alan çok sayıda kişinin de sosyal medya platformlarında konuya dair paylaşımlar yaptığı görüldü.

DHS’nin gönderdiği e-postada ayrıca, daha önce Trump döneminde kapatılan ve ismi “CBP Home” olarak değiştirilen uygulama üzerinden ülkeyi terk etmeleri için hazırlık yapılması gerektiği belirtildi. Yeni haliyle “CBP Home” uygulaması, yasal statüsü olmayan göçmenlerin gönüllü olarak ABD’den ayrılma taleplerini bildirebildiği bir sistem olarak yeniden yapılandırılmıştı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada ise bu tür uygulamaların iptal edilmesinin, "ülke sınırlarının korunması ve ulusal güvenliğin sağlanması" adına Amerikan halkına verilen bir söz olduğu vurgulandı.

Haberde, yetkililerin CBP One sisteminden faydalanarak ABD’ye yasal giriş yapmış kişilere gönderilen e-postaları doğruladığı ancak bu bildirimin kaç kişiyi kapsadığına dair herhangi bir rakam paylaşmadığı bilgisi yer aldı.

Öte yandan, eski Başkan Donald Trump'ın göç politikaları kapsamında attığı adımlar da dikkat çekti. Trump, başkanlık koltuğuna oturduğu ilk gün, Biden döneminde yürürlüğe giren "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" (DEI) ilkelerini ortadan kaldıran bir kararname imzaladı. Bununla yetinmeyen Trump, yasal göç kanallarından biri olan “CBP One” uygulamasını da kaldırdığını duyurmuştu. Ayrıca, düzensiz yollarla ABD’ye giriş yapan suç geçmişine sahip göçmenlerin tutulması için Guantanamo Körfezi’nde 30 bin kişilik bir tesis inşa edilmesi talimatı verdi. Dönemin Savunma Bakanı Pete Hegseth ise bu tesisin "göçmenler için son derece uygun bir alan" olduğunu savundu.

Muhabir: Yasin Yorgancı,Aynur Şeyma Asan