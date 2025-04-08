CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İmamoğlu'nun 19 Mart 2025 tarihinde gerçekleşen gözaltı ve ardından yöneltilen çeşitli suçlamaların ardından, yarın (9 Nisan Çarşamba) saat 20.30'da Şişli Belediyesi önünde bir araya gelineceğini duyurdu.

Bakan, paylaşımında "Susmayız, teslim olmayız, geri adım atmayız! Milletimizin helal oyunu da iradesini de başkanlarımızı da sizin adaletsizliğinize bırakmayız!" ifadelerini kullanarak, İmamoğlu'na destek mesajı verdi .

NE OLMUŞTU?

19 Mart 2025'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve birçok kişi toplu bir şekilde gözaltına alındı.

Ekrem İmamoğlu, suç örgütü kurmak ve yönetmek, irtikap, rüşvet almak, ihaleye fesat karıştırmak, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve terör örgütüyle iş birliği suçlamalarıyla gözaltına alındı ve terör örgütüne destek dışındaki diğer suçlamalardan suçlu bulunarak tutuklandı, terör suçlamasının ise reddine karar verildi.