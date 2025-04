Ekonomist Daron Acemoğlu, sosyal medya üzerinden ABD'nin cari açığıyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Acemoğlu, cari hesap açığının finansal hesap fazlasına eşit olduğunu belirtti. ABD'nin cari hesap açığının hazine bonoları, öz sermaye gibi varlıklarının yabancılar için cezbedici olmasından kaynaklandığını vurguladı. Daron Acemoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeleri, müttefiklere ve NATO'ya saldırıları ve ABD kurumlarını yerinden sarsan politikaları, varlıkların daha az güvenli ve belirsiz duruma getireceğini ifade etti. Acemoğlu, bu durumda ABD'nin mali hesabı kötüleşeceğini ve cari hesapta iyileşme olması gerekeceğini belirtti. Konu ile ilgili X üzerinden açıklama yapan Daron Acemoğlu, "Bu durum Trump'ın ABD cari açığı konusunda elde ettiği zaferin habercisi olabilir mi? Her ders kitabının bize öğrettiği gibi, cari hesap açığı finansal hesap fazlasına eşittir. ABD'nin cari hesap açığı kısmen varlıklarının (hazine bonoları, özel borç ve öz sermaye) yabancılar için cazip olmasından kaynaklanmaktadır - büyük ölçüde güvenlikleri ve likiditeleri nedeniyle. Trump'ın tarifeleri, müttefiklere ve NATO'ya yönelik saldırıları ve ABD kurumlarının özünü sarsan politikaları ABD varlıklarını daha az güvenli, daha belirsiz ve daha az çekici hale getirecektir. Böyle bir durumda ABD'nin mali hesabı kötüleşmeye başlayacak ve cari hesapta iyileşme olması gerekecek. Trump'ın zaferi!" dedi.

Could this moment be a prelude to Trump's Pyrrhic victory on the US current deficit?



As every textbook teaches us, the current account deficit is equal to the financial account surplus. The US has a current account deficit in part because its assets (treasuries, private debt and…