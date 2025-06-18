Orta Doğu'da İsrail ile İran arasında yaşanan gerilim tırmanırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sert mesajları ve askeri sevkiyat hamleleri dikkat çekiyor. Trump yönetimi, İran’ın İsrail’e yönelik misillemelerine karşılık bölgeye savaş uçakları ve savaş gemileri gönderdi.

Associated Press’in haberine göre, Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda İran'a karşı sabrının tükendiğini vurgulayarak, ABD'nin bölgedeki askeri varlığını artırabileceğinin sinyalini verdi. Bu kapsamda, Fordo Nükleer Tesisi gibi yer altı hedeflere karşı sığınak delici (bunker-buster) bombaların kullanılabileceği ihtimali gündeme geldi.

ABD'li güvenlik kaynakları, Pentagon’un bölgedeki üsler ve personel için güvenlik önlemlerini artırdığını, Orta Doğu semalarında savaş uçaklarının devriye uçuşları gerçekleştirdiğini belirtti. Yetkililer, İran’a karşı doğrudan bir saldırı planlanmadığını ifade ederken, sevkiyatların savunma amaçlı olduğunu dile getirdi.

“İran semaları üzerindeki kontrol bizde”

Trump, “Artık İran semaları üzerinde tam kontrole sahibiz” ifadeleriyle bölgedeki askeri üstünlüğü vurguladı. Bu açıklamaların ardından ABD, Avrupa’daki üslerinden ek savaş uçakları ve yakıt ikmal tankerleri sevk etti.

Aurora Intel isimli açık kaynak analiz grubuna göre, ABD Hava Kuvvetleri İngiltere, İspanya, Almanya ve Yunanistan’daki stratejik noktalara takviye yaptı. Yetkililer, bu gelişmenin ardından Orta Doğu’daki üslerde alarm seviyesinin artırıldığını bildirdi.

USS Carl Vinson ve USS Nimitz bölgede görev başında

ABD donanmasına ait “USS The Sullivans”, “USS Arleigh Burke” ve “USS Thomas Hudner” savaş gemileri bölgede aktif görev yaparken, “USS Carl Vinson” uçak gemisi dört savaş gemisiyle birlikte Umman Denizi’nde konumlandı. Yerini alacak olan “USS Nimitz” ise bölgeye intikal etmek üzere Hint-Pasifik'ten hareket etti.

Kızıldeniz ve Batı Akdeniz'de de muhrip sınıfı savaş gemilerinin konuşlandığı, Baltık Denizi'nde ise tatbikatlara katıldığı belirtildi. ABD'nin bölgede konuşlu asker sayısının da 40 binin üzerine çıktığı, 2024 Ekim'inde bu sayının 43 bine kadar ulaştığı aktarıldı.

B-2 bombardıman uçakları gündemde

ABD Hava Kuvvetleri'nin Missouri'deki Whiteman Üssü'nde konuşlu B-2 Spirit hayalet bombardıman uçakları, 13 tonluk GBU-57 bunker buster bombaları taşıyabiliyor. Bu uçakların İran’daki yer altı hedeflere karşı kullanılabileceği öne sürülüyor.

Ancak şu an itibarıyla Orta Doğu'da B-2'lerin konuşlu olmadığı, buna karşın Diego Garcia Adası’nda B-52 bombardıman uçaklarının bulunduğu bildirildi. Gerekli görülmesi halinde, B-2'lerin 30 saatlik uçuşlarla bölgeye ulaşabileceği değerlendiriliyor.

ABD, İran’a karşı tetikte

ABD yönetimi, İran’dan gelebilecek olası bir misillemeye karşı personelin ve askeri üslerin güvenliğini ön planda tutuyor. Bu kapsamda bazı üslerde görevli askerlerin ailelerinin gönüllü olarak bölgeden ayrılmalarına izin verildiği açıklandı.

Trump yönetimi, İran’ın saldırı kapasitesine karşı caydırıcılık mesajı verirken, bölgedeki askeri yığınağın kısa vadede devam etmesi bekleniyor.