Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Rusya’nın Ukrayna’da 50 gün içinde ateşkes anlaşmasına varmaması durumunda çok ağır gümrük vergisi ve ek yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’ya verdiği süreyle ilgili bir soruya Leavitt, “Başkan'ın açıkça belirttiği gibi, 50 gün içinde bir ateşkes veya barış anlaşması imzalanmaz ve Rusya meşru bir ateşkesi kabul etmeyi reddederse, çok ağır gümrük vergileri ve ayrıca ikincil yaptırımlarla karşı karşıya kalacak” dedi.

Leavitt, Rusya’dan petrol alan ülkelere de yaptırımlar uygulanacağını ifade ederek, “Elbette bu da Rusya ekonomisine büyük zarar verecek” diye konuştu. Trump’ın Ukrayna’daki savaşın diplomatik bir çözümle bitmesini istediğini yineleyen Leavitt, Trump yönetiminin, bu savaşı çözmek için çok zaman harcadığını vurguladı.