ABD Başkanı Donald Trump Çin’e yönelik vergileri yine yükseltti. Gümrük vergisi derhal geçerli olmak üzere yüzde 125 oldu.Tüm dünyanın geri kalanına vergiler 90 gün durduruldu. sadece %10 oranı geçerli olacak

"Saygısızlıktan ötürü"

ABD Başkanı Donal Trump'un konuya ilişkin açıklaması şöyle: "Çin’in dünya piyasalarına göstermiş olduğu saygısızlıktan ötürü, Amerika Birleşik Devletleri tarafından Çin’e uygulanan gümrük vergisini derhal geçerli olmak üzere %125’e yükseltiyorum." diye konuştu.