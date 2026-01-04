Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), aile yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda TED Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı ile iş birliği yapılarak, hem mevcut aile bireylerine hem de evlilik hazırlığında olan çiftlere yönelik özel bir eğitim ve danışmanlık programı uygulandı.

“Evliliğe Sağlam Adımlar: Evlilik Öncesi Psikolojik Danışmanlık Grup Çalışması” başlığıyla yürütülen proje, bireylerin sağlıklı iletişim kurmalarını, ilişkilerini bilinçli temeller üzerine inşa etmelerini ve aile yaşamında karşılaşabilecekleri durumlara daha hazırlıklı olmalarını hedefledi.

Altı Haftalık İki Aşamalı Program

Toplam altı hafta süren program iki ayrı bölümden oluştu. İlk aşamada “Toplumsal Gelişim” seminerleri düzenlendi. Osmanlı, Şafaktepe, Harikalar Diyarı, Sincan, Demetevler ve Kuşcağız Kadınlar Lokalleri’ne üye kadınlara yönelik olarak “Şiddetsiz İletişim”, “Aile İçi İletişim” ve “Sağlıklı Sınırlar” konularında eğitimler verildi.

Programın ikinci bölümünde ise Ahmetler Kadınlar Lokali’nde, başvuru yoluyla belirlenen evlilik hazırlığındaki çiftlerle psikolojik danışmanlık grup çalışmaları gerçekleştirildi. Bu süreçte çiftlerin birbirlerini daha yakından tanımaları, etkili iletişim becerileri kazanmaları ve ortak yaşam hedeflerini sağlıklı bir bakış açısıyla değerlendirmeleri amaçlandı.

Çiçek: “Güçlü İlişkiler, Sağlıklı Aileler İçin Çalışıyoruz”

TED Üniversitesi’nde gerçekleştirilen kapanış toplantısında konuşan ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Burcu Kurt Çiçek, projelerin aile yapısına katkı sağladığını vurguladı. Çiçek, “Kadın, aile ve çocuklara yönelik birçok alanda çalışmalar yürütüyoruz. Amacımız, ailelerin sağlam temeller üzerine kurulması ve bireylerin güçlü ilişkiler geliştirebilmesi. Bu program, hem çalışmalarımıza değer kattı hem de vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını daha yakından görmemizi sağladı” dedi.

Çağıltay: “Toplumsal Gelişim Ortak Öğrenmeyle Mümkün”

TED Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölüm Dekanı Prof. Dr. Kürşat Çağıltay ise üniversite ve yerel yönetim iş birliğinin önemine dikkat çekti. Çağıltay, “Üniversitelerde üretilen bilginin gerçek yaşamla buluşması, kuram ve uygulamanın birlikte değerlendirilmesi açısından bu projeler çok kıymetli. Kadınlar, aileler ve evlilik yolunda ilerleyen çiftler bilgi ve farkındalıkla destekleniyor. Bizler toplumsal gelişimin birlikte öğrenerek gerçekleştiğine inanıyoruz. Bu anlayışla, insanlara doğrudan dokunan ve somut sonuçlar üreten bir çalışmayı hayata geçirmiş olduk” ifadelerini kullandı.