Ankara Büyükşehir Belediyesi, son günlerde iki ayrı başlıkla kamuoyunun tepkisini çekiyor. Demetevler Metro İstasyonu’nda ısınmak için içeri giren bir sokak köpeğinin, iddiaya göre belediye görevlileri tarafından darp edilerek hayatını kaybetmesi tartışma yaratırken, başkentte günlerdir süren susuzluk sorunu da tepkileri neden olmaya devam ediyor.

Yenimahalle İlçesi Demetevler’de yaşanan olayda, soğuktan korunmak için metroya giren sokak köpeğinin ABB görevlileri tarafından sopalarla dövüldüğü, kaçmaya çalışırken yürüyen merdivene sıkışarak yaşamını yitirdiği öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, söz konusu görevlilerin görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Olayın sosyal medyada geniş yankı bulmasının ardından hayvan hakları savunucuları ve vatandaşlar duruma sert tepki gösterdi. Görüntülerin kamuoyuna yansımasıyla birlikte ABB’den sürecin şeffaf şekilde yürütülmesi ve sorumluların cezalandırılması istendi.

SUSUZLUK SORUNU BÜYÜYOR MU?

Öte yandan Ankara’da baraj doluluk oranlarının kritik seviyelere gerilemesi, kent genelinde su sıkıntısı endişesini büyütüyor. Günlerdir yaşanan susuzluk sorunu nedeniyle birçok mahallede vatandaşlar tepkilerini dile getirirken, ABB’nin su yönetimi politikaları da eleştiri konusu oldu.

Başkentliler, bir yanda hayvanlara yönelik şiddet iddiaları, diğer yanda susuzluk kriziyle karşı karşıya kalındığını belirterek, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden her iki başlıkta da somut ve tatmin edici adımlar bekliyor.