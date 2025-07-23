8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine 8 gün kaldı. Memur ve emeklilerin maaş artışları, tazminatları ve sosyal haklarının belirleneceği kritik süreç öncesinde, sahada derin bir sessizlik var. TEÇ-SEN Genel Başkanı ve Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ümit Demirel, bu sessizliğe sert tepki gösterdi.

Demirel, 20 yıldır yetki verilen sendikaların hiçbir eylem yapmadığını belirterek, “Ne bir miting, ne bir açıklama, ne üretimden gelen gücün kullanımı... Bu sessizlik, memura ve emekliye ihanettir,” dedi.

Demirel’e göre memur ve emekliler, TÜİK’in gerçeği yansıtmayan verileri nedeniyle her ay biraz daha yoksullaşıyor. Marketten faturalara, kiradan ulaşıma her alanda zamlar sürerken, “enflasyon kadar zam” uygulamasının aldatmacaya dönüştüğünü ifade etti.

'Zam Bir Lütuf Değil Hak Edilmiş Taleptir'

Seçim öncesi verilen ancak hala uygulanmayan seyyanen zam için beklenti büyük. “Bu 20 bin TL’lik zam bir lütuf değil, hak edilmiş bir taleptir,” diyen Demirel, enflasyon + zam + refah payı formülünün artık hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

3600 ek gösterge sözünün tutulmadığını da hatırlatan Demirel, yardımcı hizmetler sınıfındaki binlerce memurun eğitimine uygun kadrolara alınması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca devlet memurlarına bayram ikramiyesi verilmemesi, 1999 sonrası işe başlayanların emeklilikte uğradığı haksızlık, sözlü sınav torpili ve gelir vergisi mağduriyeti de gündeme getirildi.

Demirel, “Yetkili sendikalara sorumuz net: Bu sorunların hangisini çözeceksiniz? Memurun yanında mısınız, yoksa sessiz kalarak bu adaletsizliklere ortak mı olacaksınız?” ifadeleriyle çağrısını yineledi.

Gözler şimdi, 8 gün sonra başlayacak toplu sözleşme görüşmelerine çevrildi. Memur ve emekliler, artık laf değil, çözüm bekliyor.