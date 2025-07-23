Yeşilay Trabzon Şubesi’ne yapılan başvurularda, sanal kumar bağımlılığının hızla yayıldığı gözlemleniyor. 2025’in ilk 5 ayında gelen başvuruların yüzde 90’ının sanal kumar bağımlılığı ile ilgili olması, kentteki gençler arasında bu sorunun ne kadar yaygınlaştığını gösteriyor.

Avukat Işıl Demir Güner, "25-35 yaş arasındaki bireylerin sanal kumar bağımlılığı ile mücadele ettiklerini görüyoruz. Başlangıçta eğlenceli görünen bu oyunlar, kişiyi maddi ve psikolojik açıdan zor duruma sokuyor," dedi.

Gençlerin Güvendiği Alanlarda Tehdit Altında

Sanal kumarın, dijital ortamlar ve cep telefonları aracılığıyla gençlerin kolayca erişebildiği bir tehlike haline geldiğini belirten Güner, şunları söyledi: “Gençler, kumar oynamak için dışarıya çıkmalarına gerek olmadığını düşünüyorlar. Kendilerini güvende hissediyorlar, ancak bu oyunlar psikolojik olarak büyük zararlar verebilir.” Cep telefonu kullanımının aileler tarafından yeterince denetlenmediğine dikkat çeken Güner, ailelere çocuklarının dijital dünyada maruz kaldığı tehlikelere karşı daha dikkatli olmalarını önerdi.

Ailelere Eğitim ve Bilinçlendirme Çağrısı

Yeşilay Trabzon Şubesi, yalnızca bağımlı bireyleri değil, aynı zamanda aileleri de bu konuda bilinçlendirmeyi hedefliyor. Yeşilay, özellikle ailelerin çocuklarının telefon kullanımlarını düzenlemeleri ve internet ortamındaki tehlikelere karşı farkındalıklarını artırmaları gerektiğini vurguluyor.

Güner, “Bağımlı bireyler genellikle ilk başta kendilerini kontrol edebileceklerini düşünürler, ancak bir süre sonra bağımlılık çok daha derinleşiyor. Ailelerin bu süreçte etkin bir rol oynaması şart,” dedi.

Yeşilay’ın Danışmanlık Hizmetleri: YEDAM’a Başvurun

Yeşilay, sanal kumar bağımlılığıyla mücadele eden bireylere destek olmak amacıyla Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) aracılığıyla psikoterapi hizmeti sunuyor. YEDAM, bağımlılıkla mücadele etmek isteyen bireyler ve aileler için profesyonel yardım alabilecekleri güvenli bir platform sağlıyor.

Yeşilay Trabzon Şubesi, çocuklarının dijital bağımlılıklarını fark eden ailelere, YEDAM’a başvurmalarını öneriyor. Başvuru sırasında, kişisel verilerin korunması kanunu çerçevesinde gizlilik garantisi veriliyor, böylece aileler gönül rahatlığıyla destek alabiliyor.

Bağımlılık Bilinçli Bir Yaklaşım Gerektiriyor

Bağımlılığın sadece psikolojik değil, aynı zamanda toplumsal bir sorun olduğunu belirten Güner, her yaş grubuna yönelik eğitimler düzenlediklerini ifade etti. Özellikle anaokullarından başlayarak, sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmaya yönelik programlar sunduklarını ve lise ile üniversitelerde alkol, sigara, uyuşturucu, kumar ve dijital bağımlılıkla ilgili bilgilendirme çalışmalarına devam ettiklerini aktardı.

Bağımlılıkla Mücadelede Gönüllülük ve Destek

Yeşilay, bağımlılıkla mücadelede yalnızca profesyonel desteğin yeterli olmadığını, aynı zamanda toplumun gönüllü katılımıyla da bu sorunun üstesinden gelinebileceğini belirtiyor. Güner, "Bağımlılıkla mücadele, bir ekip işidir. Gönüllülerimizin desteğiyle daha çok insana ulaşabiliriz. Herkes, küçük bir adımla katkı sağlayabilir,” dedi.

Sanal kumar bağımlılığı ile mücadelede daha fazla kişiye ulaşmak için Yeşilay’a gönüllü olarak katılmak isteyenler, "YESILAY61" yazıp 2423’e SMS göndererek destek olabilirler. Ayrıca, bağımlılık konusunda bilgi almak isteyenler Yeşilay Danışmanlık Merkezleri'ne 115 üzerinden ulaşabilirler.