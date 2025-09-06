Türkiye'de tütün ve tütün ürünlerinin kullanımının azaltılması için yürütülen çalışmalar kapsamında sayısı her geçen yıl artırılan sigara bırakma poliklinikleri, vatandaşların nikotin bağımlılığından kurtulmalarına yardımcı oluyor. Bireyler, ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı veya ALO 182 MHRS üzerinden randevu alarak bu hizmetlerden faydalanabiliyor.

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, AA muhabirine, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamındaki farkındalık çalışmalarının yalnızca bu haftaya özgü olmadığını, sene boyunca 'Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı olsun' sloganıyla tütünsüz ve dumansız toplum için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Yeşilay, üniversiteler ve tüm sağlık personeliyle işbirliği içinde çalıştıklarını anlatan Pehlevan, sigara bağımlılığı konusunda farkındalığı artırmak ve sigara kullanan kişilerin normal yaşantılarına dönmeleri için polikliniklerin önemine değindi.

Pehlevan, daha fazla vatandaşa ulaşmak istediklerini belirterek, 'Her hastanede, her ilçe sağlık müdürlüğünde, her sağlıklı hayat merkezimizde sigara bırakma polikliniklerimiz olacak. Şu anda da var ama bunların sayılarını giderek arttıracağız. Daha çok farkındalık oluşturmak için halkımızın ayağına gideceğiz. Daha çok bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunacağız.' ifadelerini kullandı.

Dumansız hava sahası için gayret ettiklerini söyleyen Pehlevan, 'Bütün sağlık kurumlarımız, ilçe sağlık müdürlüklerimiz, hastanelerimiz, sağlıklı hayat merkezlerimiz, Sağlık Bakanlığımız, bu iş için size destek vermeye hazır. Nesillerimizi, geleceğimizi kurtarmak, korumak için hayatımızı sağlıklı bir şekilde devam ettirmek için sigarayı mutlaka bırakmalıyız.' diye konuştu.

Tedavi kişinin ihtiyaçlarına göre belirleniyor

Akçakoca Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği'nde görevli Doktor Hande Özcan da sigaranın dünyada en yaygın kullanılan bağımlılık verici madde olduğunu hatırlatarak, tedavisinin hastanın isteğiyle gerçekleşebileceğini vurguladı.

Özcan, tedaviyi kişinin ihtiyaçlarına göre belirlediklerine işaret ederek, 'Hasta, polikliniğimize başvurduğunda bilişsel davranışçı tedavi yaklaşımıyla gerek kişiye uygun ilaç tedavisi başlayarak gerekse psikososyal destek vererek tedavi sürecini başlatmış oluyoruz.' dedi.

Hastalardan aldıkları geri dönüşlerin oldukça iyi olduğunu aktaran Özcan, şunları kaydetti:

'Özellikle tıbbi duruma uygun hastaya ilaç tedavisi başladığımızda başarı oranları yüzde 88'in üzerine çıkabiliyor. Geri dönüşler oldukça iyi. Hastalar mutlu. Daha rahat nefes alabildiklerini, gündelik yaşantılarını daha rahat idame ettirebildiklerini ifade ediyorlar. Hastalarımız mutlu, gülümseyerek geldikçe biz de bir o kadar mutlu oluyoruz.'

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği'nde görevli Uzman Doktor Murat Bölük ise sigarayı bırakmak isteyen vatandaşların ALO 182 Merkezi Hastane Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu talep edebileceklerini kaydetti.

Kişinin sigara kullanma alışkanlıklarına göre tedaviyi şekillendirdiklerini belirten Bölük, 'Hastanın sigara içme konusunda kararlılığını ve nikotin bağımlılığı düzeyini belirliyoruz. Bağımlılık düzeyi, orta ya da üst düzeyde olan hastalarda farmakolojik tedavi yöntemleri yani ilaç tedavileri başlıyoruz. Başladığımız ilaç tedavileri ücretsiz olarak toplum sağlığı merkezlerinden hastalara temin ediliyor.' diye konuştu.

Yıllar süren bağımlılıklarından poliklinikten aldıkları tedaviyle kurtuldular

54 senedir içtiği sigaradan Akçakoca Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği'nden aldığı tedaviyle kurtulan 75 yaşındaki İsmet Minaz da sigarayı bıraktığı için rahat ve mutlu olduğunu ifade etti.

Kızlarının yönlendirmesiyle tedaviye başladığını söyleyen Minaz, 'O kadar rahatım ki, memnunum da hayatımdan. Her ay kontrolüme de devamlı geliyorum. Yanımda on paket sigara içseler umurumda değil.' dedi.

Minaz, sigarayı bıraktıktan sonra daha rahat nefes aldığını ve poliklinikleri sigara içen arkadaşlarına da tavsiye ettiğini anlattı.

10 senedir sigara kullanan hemşire Hülya Ergun ise eskiden sigaraya karşı olduğunu ama kullanmaya başladıktan sonra tüketim oranının yükseldiğini söyledi.

Daha sonrasında doktoruyla yolunun kesiştiğini anlatan Ergun, durum daha kötüye gitmeden önüne geçmesi gerektiğini fark ettiğini dile getirdi.

Ergun, iki senedir sigara kullanmadığını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

'İyi hissediyorum. Yaşam kalitesinin arttığını düşünüyorum. Etrafımda hala sigara içen arkadaşlarım var. Onların nasıl koktuğunu görünce eskiden nasıl kokuyormuşum anlıyorum. Şimdi en azından böyle bir koku yok. Merdiven çıkarken tıkanıyordum onda bir rahatlama var. Uykuya dalarken çıkan sesimden rahatsız oluyordum. Bir sıkıntım kalmadı. Ben gayet memnunum. Tavsiye ediyorum herkese. Sigarayı bırakmaları gerekiyor bence.'