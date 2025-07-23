CHP’li belediyelere yönelik operasyonların gündemde olduğu bir dönemde Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin’in açıklamaları kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Başkan Şahin, eskiden partisine yakın duran bazı isimlerin kendisinden çıkar talebinde bulunduğunu, ancak bu talepleri geri çevirdiğini belirtti.

"Eskiden partiye yakın olan isimler!"

Şahin, yaptığı açıklamada, “Eskiden bizim partiye yakın olanlar benden rant istiyor, ihale istiyor. Onları yemlemiyorum, o yüzden bana düşmanlar,” ifadelerini kullandı. Bu sözler, sosyal medyada hızla yayılarak bazı kesimlerce CHP’ye yönelik bir eleştiri olarak algılandı ve tartışmalara neden oldu.

Ancak Şahin’in açıklamasının hedefinde doğrudan partisi değil, çıkar beklentisiyle hareket eden bazı kişiler olduğu vurgulandı. Şahin’in yakın çevresi, Başkan’ın sözlerinin çarpıtıldığını ve özellikle sosyal medyada yanlış bir algı oluşturulmaya çalışıldığını ifade etti.