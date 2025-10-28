DKMP Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ekiplerimizin kolluk kuvvetleriyle birlikte yürüttüğü çalışmada, depo olarak kullanılan bir alanda yasa dışı şekilde bulundurulan 66 kuş ele geçirildi. Yapılan incelemede, 1 sevda papağanı, 1 şarkıcı papağanı, 36 sultan papağanı, 24 ispinoz, 4 java ispinozu tespit edildi. İzinsiz yaban hayvanı bulundurduğu belirlenen şahıs hakkında ilgili kanun kapsamında idari yaptırım uygulandı. İspinozlar doğaya salındı, papağanlar ise koruma altına alındı" ifadeleri yer aldı. (DHA)

Kaynak: DHA