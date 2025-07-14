İzmir Urla’nın eşsiz doğal güzelliklerinden biri olan Altınköy Plajı’nda açıklamalarda bulunan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, plajların özelleştirilmesine karşı net bir duruş sergilediklerini açıkladı. “Plajlar halkımızındır” diyen Balkan, Altınköy gibi cennet köşelerin özel şirketlere devredilmesine kesinlikle karşı olduklarını vurguladı.

Başkan Balkan, olası bir kiralama durumunda plajın halkın kullanımında kalması için sorumluluk almaya hazır olduklarını belirterek; “Urla Belediyesi olarak bu alanın halkın hizmetinde kalması için almaya hazırız” dedi

"650 konutluk projeye karşıyız!"

Bölgedeki yapılaşma tehditlerine de dikkat çeken Balkan, aynı bölgede planlanan 650 konutluk projeye karşı olduklarını yineledi. "Bu bölge o kadar yoğunluğu kaldıramaz" diyen Başkan Balkan, doğa ve çevre hassasiyetinin altını çizerek, “Doğamıza, denizimize sahip çıkmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Urla Belediyesi olarak çevre odaklı bir yönetim anlayışı benimsediklerini belirten Balkan, Urla’nın doğal güzelliklerini gelecek nesillere bozulmadan aktarmak için mücadele etmeyi sürdüreceklerini söyledi.