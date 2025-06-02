İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 1 haftada siber suçlarla mücadele kapsamında 52 ildeki operasyonlarda gözaltına alınan 423 kişiden 145'inin tutuklandığını, yaklaşık 5 milyar TL'lik mal varlığına el konulduğunu duyurdu.

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "29 il merkezli 'Nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, bilişim sistemlerine girme' suçlarına yönelik son 1 haftadır devam eden operasyonlarımızda; 423 şüpheliyi yakaladık. Şüphelilerden 145'i tutuklandı. 128'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildiğini ve yaklaşık 5 milyar TL'lik mal varlığına el konulduğunu ifade ederek, "Şüphelilerin; sosyal medya platformları ve oltalama (Phishing) siteleri üzerinden 'forex yatırım ortaklığı, kripto yatırım danışmanlığı, hediye çeki, araç kiralama/kapora, kiralık bungalov, ürün satışı ve dijital sazan sarmalı' adı altında vatandaşlarımızı dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve kumarda kullanılmak üzere banka hesapları topladıkları, yasa dışı bahis sitelerine alt yapı sağlama, kumar oynatma ve para nakline aracılık ettikleri, müstehcen çocuk görüntüleri bulundurdukları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi" dedi.

Ayrıca operasyona katılan ekipleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.