Van'da, jandarmanın son 1 haftadaki denetimlerinde 22 ton 475 kilogram inci kefali ele geçirilirken, 17 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Van'ın tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arası üremek için tatlı sulara göç edip yumurtalarını bırakan inci kefallerinin korunması için il ve ilçe jandarma komutanlıklarına bağlı ekiplerin karadan, göl üzerinden ve havadan denetimleri aralıksız devam ediyor. Ekiplerin, 25-31 Mayıs tarihleri arasında karadan yaya ve motorlu devriyeler, havadan keşif araçları, göl ve derelerde su araçları, ayrıca termal kameralarla 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak yapılan denetimlerde 16 olaya müdahale edildi. Denetimlerde 22 ton 475 kilogram avlanmış balık, 5 kilogram canlı balık, 1 serpme ağ ve 450 metre ağ ele geçirildi. 17 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılıp toplam 548 bin 230 TL idari para cezası uygulandı.