Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesine yoğun ilgi olduğunu açıkladı. Bakan Kurum, başvuru sayısının 5 milyon 440 bine ulaştığını belirterek, projenin vatandaşlar tarafından büyük güven gördüğünü vurguladı.

Bakan Kurum, yaptığı açıklamada, “Milletimiz projemize inandı, güvendi, hükümetine ve liderine sonsuz destek verdi. Bu kadar büyük başvuru, projenin başarısını ve halkımızın konut ihtiyacını ortaya koyuyor,” dedi.

Proje kapsamında ilk kura çekiminin 29 Aralık’ta gerçekleştirileceğini ve inşaat çalışmalarının hızla başlayacağını açıklayan Kurum, “Evlerimizin yapımına en kısa sürede başlayacağız ve sosyal konut projelerimizin tamamlanmasıyla, ev sahibi olmayı bekleyen birçok vatandaşımıza umut olacağız,” ifadelerini kullandı.

500 bin sosyal konut projesi, dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlarla ev sahibi olabilmesi için büyük bir fırsat sunuyor. Başvuruların sonuçlanmasının ardından inşa edilecek konutlar, Türkiye’nin konut ihtiyacını karşılamaya yönelik önemli bir adım olacak.