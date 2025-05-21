Niğde'de, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen önleyici faaliyet ve bilgilendirme çalışmaları kapsamında 406 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akkol İlk ve Ortaokulu, Halil Kitapçı Anaokulu, Zahide Sefer Anaokulu ile Fatma ve Mehmet Karaca İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine yönelik düzenlendi. Trafik kuralları, güvenli yaya ve araç kullanımı konusunda farkındalık kazandırılması amacıyla düzenlenen eğitimlerin süreceği öğrenildi.