Diyarbakır’da HDP İl Başkanlığı önünde devam eden evlat nöbetine, 1992 yılında 16 yaşındayken Adana’da kandırılarak PKK tarafından dağa kaçırılan oğlu Murat için Mehmet Katacan da katıldı. Böylece evlat nöbetindeki aile sayısı 384’e yükseldi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları zorla dağa götürülen aileler, 3 Eylül 2019’dan beri HDP binası önünde evlatlarına kavuşmak için oturma eylemi yapıyor. 2 bin 100 günü aşkın süredir devam eden nöbette bugüne kadar 61 aile çocuklarına kavuştu.

Mehmet Katacan, oğlu Murat’ın kaybolduktan yaklaşık 1 yıl sonra kendilerine gönderilen mektupla dağa kaçırıldığını öğrendiklerini anlattı. Katacan, “Oğlum 1992’de Adana’da kayboldu. Sabah işe gitti, bir daha geri dönmedi. Kaybolduğunu öğrenince savcılığa başvurdum ama sonuç alamadım. 1993’te kapımıza gelen bir mektupla oğlumun Siirt’te olduğunu öğrendik. Annesi onu bulmak için çok uğraştı ancak başarılı olamadı. Oğlumun hayatta olup olmadığını bilmiyoruz. Biz, bu ülkede artık kan dökülmesini istemiyoruz. Tüm çocuklar evlerine dönsün,” dedi.