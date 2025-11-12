Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Gürcistan'da askeri kargo uçağının düşmesiyle şehit olan 20 asker için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"Ruhları şad mekanları cennet olsun"

Başkan Özel'in konuya ilişkin paylaşımı şöyle: "Azerbaycan’dan kalkıp Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında 20 kahraman askerimizin şehit olduğu haberi yüreklerimizi yaktı. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve milletimize sabır diliyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun." diye konuştu.