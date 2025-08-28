Türkiye'den Suriye'ye dönüş yapan Hüseyin ailesinin 10 yaşındaki oğulları Halit Mustafa'nın savaşta oturulamaz duruma gelen evleri ve zorlu yaşam koşulları nedeniyle yaptığı videolu çağrı üzerine Türk Kızılay, evin onarımını gerçekleştirdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Suriye'deki savaş nedeniyle 2012'de Türkiye'ye göç eden, uzun yıllar Osmaniye ve Bursa'da tarım ve fabrika işçiliğiyle ailesini geçindirmeye çalışan baba Mustafa Muhammed Hüseyin, yaklaşık iki ay önce gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş kapsamında ailesiyle ülkesine döndü.

Türkmendağı bölgesi Şeren köyünde bulunan ancak savaşta büyük bölümü yıkılarak kullanılamaz duruma gelen evlerine yerleşen aile, ağır yaşam koşulları altında hayata tutunma mücadelesi vermeye başladı.

İki çocukları da Türkiye'de dünyaya gelen ailenin 10 yaşındaki oğlu Halit Mustafa Hüseyin, zorlu yaşam koşulları ve evlerinin durumuyla ilgili video çekerek yardım çağrısında bulundu.

Videosunda 'Ben Bayırbucaklıyım Şeren köyünden. Biz Türkiye'den geldik, yardımınıza ihtiyacımız var' ifadelerini kullanan küçük çocuğun bu çağrısı, Türk Kızılay yetkililerini harekete geçirdi.

Evin onarımı ve temizliğini gerçekleştiren Türk Kızılay ekipleri, güvenli ve sağlıklı bir yaşam alanı oluşturulmasını sağlayarak aileye konutunu teslim etti.

'Yıllardır ayrı kaldığımız evimizi onardınız'

Onarılan evlerine yerleşmenin mutluluğunu yaşayan Halit Mustafa Hüseyin, duygularını 'Türkiye devletine, Türk milletine ve Türk Kızılaya çağrıma kulak verdikleri için çok teşekkür ederim. Yıllardır ayrı kaldığımız evimizi onardığınız için Allah sizden razı olsun.' sözleriyle dile getirdi.

Anne Fatin Neizar Hüseyin ise, 'Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk Kızılay ekiplerine desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Allah kabul etsin.' ifadelerini kullandı.

411 bin 649 kişi ülkesine gönüllü geri dönüş yaptı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre, 8 Aralık 2024 sonrası Suriye'ye dönüş yapan kişi sayısı 411 bin 649'a ulaştı.

Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine gönüllü dönüşlerini desteklemek amacıyla da çalışmalar yürüten Türk Kızılay, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan Gönüllü Geri Dönüş Danışma ve Destek Merkezinde ülkelerine dönmeyi planlayan ailelere rehberlik, danışmanlık ve psikososyal destek sağlıyor.

Kızılay ayrıca barınma rehabilitasyonu kapsamında onarılabilir durumdaki konutları tadilat ve temizlikten geçirerek yeniden yaşanabilir hale getiriyor.

Son saha tespitlerine göre bölgede 900 binden fazla evin rehabilitasyona ihtiyaç duyduğu değerlendiriliyor. Çalışmalar, bağışçıların ve uluslararası fonların desteğiyle sürdürülüyor.