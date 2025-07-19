Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda konuşan Yavuzyılmaz, söz konusu yasa teklifinin adrese teslim olduğunu ve zeytinlik alanlarını tehdit eden bu düzenlemenin dört sahibi olduğunu söyledi.

Yavuzyılmaz, teklifin asıl fayda sağlayacağı şirketleri şu şekilde sıraladı:

* Limak Holding

* İçtaş Enerji

* Aydem Enerji

* AK Parti bünyesinde yer alan bir şahıs şirketi

CHP’li vekil Yavuzyılmaz, bu şirketlerin çıkarları doğrultusunda hazırlanan teklifin, zeytinlik alanların kaderini belirleyecek ilk domino taşı olduğunu belirterek, Mevzuatın “kamu yararı” gerekçesiyle sunulmasının ise gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Yavuzyılmaz, bu düzenlemenin sadece doğa tahribatına değil, kırsalda yaşayan vatandaşların geçim kaynaklarına da darbe vuracağını belirterek, teklifin geri çekilmesi çağrısında bulundu.