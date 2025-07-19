Yangın riskine karşı farkındalık oluşturan mahalle halkı, 3 yıl önce aralarında para toplayarak 1 adet yangın aracı satın aldı. Traktör arkasına bağlanan su tankları, yangın tüpleri ve gönüllü gençler sayesinde müdahale kapasitesi artırıldı. 7/24 esasına göre nöbet tutan ekip, WhatsApp grubu üzerinden anlık koordinasyonla olaylara hızla müdahale ediyor.

“İlk 5 Dakika Hayati Öneme Sahip”

Çıralı sakini Derya Yavuz, Manavgat yangınından sonra bölgelerinde de benzer olaylar yaşandığını belirterek şöyle konuştu:

“Buraya resmi ekiplerin gelmesi 40 dakikayı buluyor. Biz ise 5-10 dakika içinde yangına müdahale ediyoruz. İlk müdahale çok kritik, bu sayede birçok yangını büyümeden söndürüyoruz.”

15’ten 75 Yaşına Kadar Gönüllü

Yangınlara müdahale eden Ramazan İtaatlı, 15 yaşından 75 yaşına kadar köylülerin gönüllü olarak görev aldığını belirtti:

“İlk başta 13 kişiydik, şimdi 60 kişilik bir ekibiz. Sarp arazilere ulaşmak için tırmanış eğitimi bile aldık. Gece gündüz sırayla nöbet tutuyoruz.”

Köyde herkesin farklı bir görev üstlendiğini belirten İtaatlı, lojistik destekten yangın söndürmeye kadar tam bir koordinasyonla çalıştıklarını söyledi.

“Doğa Olmazsa Turizm de Olmaz”

Derya Yavuz, kurdukları sistemin sadece yangınla mücadele değil, doğayı koruma bilinciyle de çalıştığını vurguladı:

“Denizimiz, ormanımız, doğamız olmazsa burada ne turizm olur ne yaşam. Biz de elimizden ne geliyorsa yapıyoruz.”

“Türkiye’ye Örnek Olmalıyız”

Muhtar Vekili Mehmet Karakuş, köyün girişlerine Türkçe, İngilizce ve Rusça uyarı broşürleri astıklarını belirterek şunları söyledi:

“Ateş yakmanın yasak olduğunu anlatıyoruz. Köyümüzde çevreye duyarlılık üst düzeyde. Ülkemize örnek bir köy olduğumuzu düşünüyoruz.”