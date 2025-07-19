Süveyda’da yükselen tansiyon üzerine Suriye Cumhurbaşkanlığı, kapsamlı ve derhal geçerli olacak bir ateşkes ilan etti.Açıklamada, “Halkımızın kanı dökülmemesi için” ifadeleri dikkat çekti.



Suriye Cumhurbaşkanlığı, son günlerde özellikle Süveyda’da artan gerilim üzerine dikkat çeken bir açıklama yayımlayarak ülke genelinde "kapsamlı ve hemen geçerli olacak" bir ateşkes ilan etti.

Açıklamada, "Halkımızın kanı dökülmemesi için kapsamlı ve derhal geçerli olacak bir ateşkes ilan ediyoruz” ifadelerine yer verildi. Yetkililer, bu kararın çatışma bölgelerinde sivil kayıpların önüne geçmek ve diyalog zeminini yeniden oluşturmak amacı taşıdığını vurguladı.

Süveyda’da son haftalarda rejim karşıtı protestoların yoğunlaşması ve bazı bölgelerde güvenlik güçleriyle çatışmalar yaşanması dikkat çekmişti.

Bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için atılan bu adımın sahada nasıl karşılık bulacağı ise merak konusu.