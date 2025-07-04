Türkiye’nin yükselen tenis yıldızı Zeynep Sönmez, Wimbledon 2025’te çiftler kategorisinde ikinci turda elendi. Sezonun üçüncü Grand Slam turnuvasında mücadele eden Sönmez, Rus partneri Polina Kudermetova ile birlikte korta çıktı. İkili, çift kadınlar ikinci turunda turnuvanın 2 numaralı seri başları olan Erin Routliffe (Yeni Zelanda) ve Gabriela Dabrowski (Kanada) ile karşılaştı.

1 saat 13 dakika süren mücadelede Zeynep Sönmez ve Kudermetova, 6-3 ve 6-3’lük setlerle rakiplerine mağlup oldu. Bu sonuçla Türk sporcu Wimbledon’a çiftlerde de veda etti.

Wimbledon’da yoluna devam eden Routliffe - Dabrowski çifti, üçüncü turda Irina Khromacheva - Fanny Stollar ile Anastasia Detiuc - Iryna Shymanovich eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Zeynep Sönmez, daha önce Wimbledon tek kadınlar kategorisinde 2. turda dünya 32 numarası Xinyu Wang’ı eleyerek 75 yıl sonra Grand Slam’de 3. tura yükselen ilk Türk kadın tenisçi olmuştu.