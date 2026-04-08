Olay, dün saat 21.00 sıralarında Sarıhacılı Mahallesi'nde meydana geldi. Besicilik yapan Ali Durak, kardeşi Ümit Durak ve eşi Tülay Durak ile hayvanların sütünü sağmak için ahıra girdikten sonra çatısı çöktü. İçeride kalan 3 kişi, kendi imkanlarıyla ahırdan çıktı. Mahsur kalan hayvanlar için de AFAD'dan yardım istendi. AFAD ekipleri, göçük altında kalan 6 ineği çıkardı.

Hafif şekilde yaralanan ineklerin durumlarının iyi olduğu belirtildi. Ali Durak, 'Biz inek sağarken aniden çökme yaptı. Yağmur yağdı, yarım saat sonra çöktü. Biz içindeydik, Allah'tan bir şey olmadı. Gece karanlıkta ne yapacağımızı bilemedik. Hayvanlarımızda biraz zarar var. Allah'a şükür ölüm yok ama yaralandılar. Biz de sağ selamet bunun içinden çıktık' dedi.