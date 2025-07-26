Türk Telekom’da önemli bir görev değişikliği yaşandı. 11 Temmuz 2025’te vefat eden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Türk Telekom Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yiğit Bulut’un yerine, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın teklifiyle Prof. Dr. İskender Pala atandı.

Türk Telekom, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla yeni yönetim kurulu üyesini duyurdu. Açıklamaya göre, yaşamını yitiren Yiğit Bulut’tan boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, edebiyatçı kimliğiyle tanınan Prof. Dr. İskender Pala getirildi.

Atama kararı, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın önerisi doğrultusunda gerçekleşti. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24 Temmuz tarihli onayı sonrası Pala'nın göreve başlaması uygun bulundu. Atama, Türk Telekom’un yapılacak ilk genel kurul toplantısında hissedarların onayına sunulacak.

Prof. Dr. İskender Pala Kimdir?

Divan edebiyatı alanındaki çalışmaları ve romanlarıyla bilinen bir akademisyen. Uzun yıllardır kültür ve edebiyat alanlarında hem akademik hem de toplumsal katkılarda bulunan Pala, aynı zamanda çeşitli kamu görevlerinde de yer aldı.