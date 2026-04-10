Önceki yazımın “Dünya Yanıyor Anneler” şeklindeki başlığı, aslında ailelerden sokaklara, sokaklardan kentlere, kentlerden ülkeye, bir ülkeden tüm Dünya’ya, hatta daha da uzaklara gitmeye çalışarak belirtiyorum, uzaya, gezegenlere dek alev haline gelmekte olan bir tehlikeyi işaret ediyor.

Başlık ve yazı, sadece Türkiye’nin değil Dünya’nın tüm annelerine, kadın-erkek tüm insanlarına yönelik bir çığlıktır. Harflerin ve kelimelerin çığlığı elbette sessizdir. Ancak, bu ve diğer yazılı, sessiz çığlıkların haber vermek istediği, işaret ettiği tehlikeler duyulmaz, okunmaz ve öğrenilmez ise toplumlara acı, gözyaşı, kan ve ölüm olarak yansır, yansıyor.

İnsan aklının ürettiği bilimsel güzelliklere karşın, insanlık tarihi değil insanın tarihi şeklinde yaşanan ve yazılı kaynaklara dayalı olarak bilinen binlerce yılın ana ürünleridir saldırılar, fetihler, savaşlar, işgaller, kan, ölüm ve gözyaşları.

Tarih, büyük olasılıkla, insan veya hayvan, çocukların kanları, annelerin gözyaşları ile yazıldı, yazılıyor. Evet, üzülerek paylaşıyorum, kan, ölüm ve gözyaşı bugün de toprağa, suya ve havaya karışıyor.

Oysa, sevgi, dostluk ve barışın coşkusu ve çığlığı yayılmalıdır, yerin altından yerin üstüne, her yere. Yüz yüze, göz göze iletişim kurarak yaşaması, zorluğu ve olanakları paylaşması gereken insan soyunun vahşi yanı, ağır silahlarla cehennemin alevlerini üretse de, çaba göstererek inanmalıyız, bir gün insan soyunun sevgi, dostluk, paylaşmak ve barışçıl yanı, cehenneme doğru gidişi durduracak, tüm varlıkların huzur, mutlu, güven, sağlık içinde ve çok uzun yaşayacağı yerin üstündeki gerçek cenneti başaracaktır.

Dünya’nın, utanç ve kaygı düzeyini çoktan aşmış olan ağır şiddet çeşitlerinden kurtulabilmesi için en küçük yerleşim birimlerinden başlayarak her yerde; şiddetsiz ve silahsız iletişimi, yaşam boyu eğitimi, güvenliği, demokrasiyi, adaleti, içinde baskı ve şiddetin olmadığı örgütlenme, inanç ve ifade özgürlüğünü, cinsiyet eşitliğini sağlamak, yoksulluğu ortadan kaldırmak zorunludur.

Bu amaçla, insanların, aralarındaki farklılıkları doğal zenginlik sayarak, en küçük yerleşim birimlerinden başlayarak yasalara ve haklara dayalı bir şekilde, derneklerde, federasyonlarda, konfederasyonlarda, vakıflarda, kooperatiflerde, siyasal partilerde, sendikalarda, oda, baro, birlik gibi meslek örgütlerinde, birlikte ve dayanışma içinde hareket etmeleri, gerek duyulan ilk hedef olmalıdır.

Bu ilk hedefte, elbette yerel düzeydeki örgütlenme ve iletişim öncelikli olmalıdır. Bu nedenle, hemşehri dernekleri dahil en küçük örgütlenme örnekleri önemsenmelidir.

Eşini, iki kızını ve kardeşlerini çok fazla ihmal ederek, yaşantısının çok büyük bir bölümünde, sporda demokrasi, gençlik ve şiddetsiz toplum için gönüllü katkılarda bulunmaya çalışan bir insan olarak, iletişim ve demokrasi alanında yerelden ülkeye,

çok önemsediğim örneklerden birinin, doğduğum toprakların adını taşıyan ve Merkezi Ankara olan Rize Pazarlılar Derneği’nin 5 Nisan 2026 Pazar günü toplanan seçimli Genel Kurulunu Sonsöz Gazetesi ve Sonsöz İnternet Haber Sitesi’nde de belgelemek istiyorum.

Selahattin Bal’ın önderliğinde, salt Türkiye’nin değil, asla abartmıyorum, Dünya’nın gerek duyduğu sevgi, hoşgörü, saygı, dayanışma ve birlikte yaşamanın somut örneklerini üretiyor, bu anlayışı güçlendiriyor Rize Pazarlılar Derneği.

Doğduğum topraklardan gurbete gidiyorum diyerek ve ağlayarak geldiğim Ankara, böyle örnekler sayesinde artık gurbet değil, ana evimiz oldu. Salt Doğu Karadenizliler için değil, “Türkiye evimiz, üstünde yaşayanlar ailemiz, içinde şiddet barındırmayan farklılıklar doğal zenginliğimiz” anlayışını benimseyen herkes için Türkiye’nin hiçbir kenti gurbet değil artık. Ankara hiç değil.

Yenimahalle’de, Cemre Park’ta, Derneğin yeni Merkezinde düzenlenen Rize Pazarlılar Derneği’nin olağan Genel Kurulunu Veysel Atacan (Başkan), Elmas Kutlu ve Av. Nazmi Akın yürüttü

Genel Kurulda Derneğin organları şöyle belirlendi.

Yönetim Kurulu: Selahattin Bal, Ali Rıza Parlak, Turgay Şanal, Aysel Bal, Turgay Civelek, Bengü Şahinbaş, Nizamettin Çiçek, Çağlar Birben, Sönmezer Kadıoğlu, Mehmet Yaşacan, Zafer Küçük.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Yücel Bal, Devrim Hatırnaz, Yasemen Öztekin, Hikmet Kocaman, Sabri Canca, Salih Yoğurtçu, Ozan Parlak, Selim Mesut Ekşi, Ahmet Can Kadıoğlu, Selçuk Büyükterzi, Yasin Parlak.

Denetim Kurulu: Nazım Akın, Turan Tubikoğlu, Sabit Yaşar.

Denetim Kurulu yedek üyeleri: Zeki Karahan, Mutlu Kadıoğlu, Sadık Durmuş.

Kadın Kolları Başkanı: Elmas Kutlu Şahinbaş,

Gençlik Kolları Başkanı: Yücel Bal.

Haydi, ülkemin ve Dünya’nın tüm anneleri, kadınları, her yerde ve her zaman, erkeklerle birlikte, sevgi, dostluk, barış, demokrasi ve dayanışma içinde yaşamak ve yaşatmak için, Rize Pazarlılar Derneği gibi. Haydi…